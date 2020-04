KEĎ NEGATÍVNE JE VLASTNE POZITÍVNE

Naše ubytovacie zariadenie je takmer plné. Dni sa pomaličky dostávajú do normálu. Ak sa vôbec táto situácia dá tak nazvať.

Raňajky, rané hlásenie na krízový štáb, tabuľky pre hygienu, tabuľky pre testovanie, obed, večera. Medzitým nejaký nákup pre repatriantov, alebo vybavenie rôznych maličkostí. Snažíme sa im poskytovať všetky informácie, ku ktorým sa vieme dostať. Ja našich repatriantov už poznávam po hlase. Niektorí volajú častejšie, niektorí len raz za celý pobyt. Sú ale veľmi slušní. Väčšinou sa všetci pýtajú na to isté. Kedy sa budú testovať.

Máme dátum.

Dnes nám potvrdili , že prvé testovanie prebehne dňa 21.apríla. Kontaktujem ich každého osobne – byť doručovateľom dobrých správ – skvelý pocit. Dnes majú tie telefonáty inú príchuť – takú radostnejšiu. Cítim to v každom jednom hlase – tú nádej, že sa pomaličky ich karanténa končí.

21. apríl - testujeme

Zažívam skutočnú ukážku profesionality. Prišlo vozidlo s dvoma hasičmi z KR HAZZ zo Žiliny. Chlapci nám vysvetlili, ako bude testovanie prebiehať. Presne vedeli kto má čo robiť, čo chytiť, čo obliecť, čo napísať. Každý jeden pohyb mal svoj význam. Keď som videla ich ochranné oblečenie vrátane ochrany tváre, krku, rúk, nôh, cítila som veľkú vďačnosť, že sú tu. Pri ich práci sa mi tá moja zdala akási „smiešna“.

Naši repatrianti ešte deň vopred – večer dostali písomnú informáciu, že ráno budú testovaní a ako bude testovanie prebiehať. Odber bude vykonaný ráno – nalačno, nesmie sa použiť pred odberom žiadny prípravok ani žiadna dezinfekcia úst či nosa ako zubná pasta, kloktadlo, sprej do nosa. Výter sa robí tak, že tesne pred odberom vzorky je potrebné zakašľať do lakťového oblúka. Následne sa odoberajú vzorky a to z ústnej dutiny a druhý z nosovej dutiny.

Testovanie prebehlo bez komplikácií. Dnes naši repatrianti majú o čosi lepšiu náladu, lebo vedia, že ich pobyt sa pomaličky blíži ku koncu. Už len pár hodín a budú vedieť výsledok svojho testovania.

Aj my zamestnanci sme plní očakávania. Napriek tomu, že pracujeme v ochranných odevoch a bezpečnosť je u nás na prvom mieste, aj my máme z možnej nákazy strach. Všetci máme svoje rodiny a každý večer sa k nim vraciame. Myslím, že tu je na mieste vysloviť veľké poďakovanie všetkým našim rodinným príslušníkom – za podporu, za toleranciu, za odvahu, silu a ich lásku. A verte mi, že takéto situácie veľmi dobre preveria fungovanie každej jednej rodiny.

23. apríl – máme výsledky.

Všetky sú negatívne. Mám úsmev na tvári a uvedomujem si tú absurditu, že keď negatívne znamená pozitívne.