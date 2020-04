COVID 19 - mám strach a zároveň som plná nádeje.

Pohľad zo strany ubytovateľa. Deň 0. V januári sme všetci hltali správy o výstavbe nemocnice vo Wu-Chane za pár dní.

Ešte s úsmevom na perách a so sarkastickými poznámkami ako by to asi dopadlo u nás na Slovensku sme si vlastne na tému COVID 19 robili vtipy.

16. 3. 2020 sme na základe Nariadenia vlády SR uzavreli našu prevádzku Kemp Tília Gäceľ v Oravskej Porube. Rýchlosťou blesku sa rušili všetky dohodnuté akcie – rodinné posedenia, svadby, priateľské stretnutia. O pobytoch s ubytovaním ani nehovorím. Behom pár dní sme rezervačný systém na mesiac apríl, máj mali prázdny. Prišlo obdobie ticha.

Pamätám si na 29. marca keď som v rámci home office pracovala na rôznych variantných riešeniach pre záchranu našich zamestnancov. S ponukou vládnych opatrení sme zachránili 90 % pracovných miest. Začali sme rozvážať obedy, pracovať v obmedzenom režime a dobu ticha sme využívali na prípravu celého ubytovacieho a reštauračného zariadenia na letnú sezónu. Nesmejte sa, v tom čase sme skutočne ešte tomu verili, že v júni sa opäť naše zariadenie naplní ľudským džavotom – lebo ten vtáčí už v Kemp Tília Gäceľ má riadne decibely.

K našej veľkej radosti, príroda nepozná obdobie COVID 19 – je skutočným liekom aj balzamom na dnešného obdobie. A zázrakom súčasne.

Potom okolo 5. apríla sme zachytili informáciu že je nedostatok miest na ubytovanie repatriovaných osôb. A pretože naše ubytovacie zariadenie bolo v rámci krízových opatrení zaradené ako ubytovanie osôb v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie či krízového stavu, začali sme tušiť, že ak bude treba viac miest, budú oslovení aj súkromní podnikatelia.

12. apríla sme prevzali príkaz Okresného úradu Žilina, ktorý určuje ubytovacie zariadenie Kemp Tília Gäceľ ako subjekt hospodárskej mobilizácie a to z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu.

Do našich hláv sa vkradol strach. Ako to bude? Je to bezpečné? Ideme nastúpiť do zamestnania ? Každý zo zamestnancov sa musel začať vyrovnávať s tým svojim strachom. Každý po svojom. A predsa všetci spolu.

Mne osobne v tejto chvíli pomohol aj materiál, ktorý sa šíril cez internet. Kým chceš byť počas COVID-19?

Budeš v zóne strachu ? Budeš v zóne učenie ? Alebo v zóne rastu ?

Zamestnanci Kemp Tília Gäceľ sme sa rozhodli pre zónu rastu ! Využijeme svoje možnosti na pomoc tým, ktorí to potrebujú.

Tília Kemp Gäceľ

A tak sa zo mňa stal z hodiny na hodinu koordinátor karanténneho ubytovania.

Vôbec som netušila do čoho idem, čo nás čaká. Jediné čo som vedela bolo, že zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov je na prvom mieste a že nič nemá väčšiu hodnotu ako ľudský život.

Začala som zháňať všetky dostupné informácie o tom, ako má vyzerať ubytovanie pre repatriované osoby. Aké bezpečnostné opatrenia je potrebné dodržiavať, čo musí zariadenie zabezpečiť pre osoby ubytované no zároveň aké sú povinnosti ubytovaných. Tu mi skutočne veľmi pomohol materiál, ktorý vydal hlavný hygienik a ktorý je skutočne zrozumiteľný a jasne vymedzuje všetky povinnosti aj práva na oboch stranách – na strane ubytovaných aj na strane ubytovateľa. Lebo skutočnosť je taká, že je to vždy o ľuďoch. O disciplíne, o dodržiavaní pravidiel, o zodpovednosti.

Uvádzam len pár z nich:V rámci nariadenia hygienika je potrebné zabezpečiť pre každého ubytovaného posteľ s posteľnou bielizňou, uterák, stolička, skriňa, hygienické prostriedky, dezinfekciu rúk, papierové obrúsky, igelitové vrecia na plastový odpad. Repatriant má v rámci karantény nárok na jedlo počas celého dňa. Podmienka je aspoň jedno teplé jedlo. Stravná jednotka je určená na 13 EUR. Jedlo sa musí podávať v jednorázových obaloch v stanovenom čase a na presne určené miesto. Ubytovateľ je povinný vypracovať pre repatriantov prevádzkový poriadok ubytovania v čase COVID 19. V rámci neho musí určiť aj spôsob akým bude doručované jedlo, v akej hodine, ako budú odvážané smeti. Taktiež určiť telefónne číslo a osobu, ktorá bude repatriantom k dispozícii 24 hodín denne.

Okrem týchto informácií v nariadení hlavného hygienika nájdete aj spôsob ako máte do zariadenia prijímať repatriantov. My máme šťastie, že areál je celý oplotený a vchod je cez diaľkovo ovládanú bránu. Hneď pri vchode máme recepciu – malými technickými úpravami, namontovaním plexiskiel na okná, ktoré majú len výrez na podanie OP a na odmeranie teploty sa nám podarilo vytvoriť bezpečný priestor pre zamestnancov, ktorí budú prijímať a zároveň ubytovávať repatriantov.

Repatrianti majú povinnosť vstupovať do zariadenia po jednej osobe. Osoba musí predložiť OP a tiež vám poskytnúť ďalšie informácie ako: dátum príchodu do SR, resp. kontaktu s osobu Covid 19, štát odkiaľ prichádza, tel. kontakt na seba ale tiež aj na osobu blízku a e-mail. Všetky tieto údaje spolu s osobnýmiúdajmi z OP zapisujete do knihy ubytovaných. Následne pri druhom okienku, ktoré je opatrené plexisklom a otvorom na meranie teploty mu digitálnym teplomerom zmeriate teplotu. Pokiaľ repatriant nemá teplotu ide do normálnej izby. Ak by mal teplotu musíte ho umiestniť do izolačky a následne kontaktovať lekársku službu.

A teraz téme umiestňovanie repatriantov do izieb – pokiaľ príde sám v aute má nárok na samostatnú izbu. Ak príde v aute viac osôb, umiestňujú sa spoločne. Pokiaľ repatrianti prídu v rámci spoločného autobusu – umiestňujú sa spoločne.

Ako je to s ochrannými pomôckami ?

Okresný úrad Žilina nám poskytol 200 ks jednorazových gumenných rukavíc, 150 ks jednorazových ochranných masiek, 20 ks ochranných masiek s koloidným striebrom, 2 ks gumenných oblekov a + 1 ks profi oblek aj s maskou. My sme zabezpečili dezinfekčné prostriedky, jednorazové obleky pre zamestnancov, ochranné okuliare.

Je 12. apríl neskorý večer. Sedím so šálkou bylinkového čaju na mojej záhrade uvedomujúc si, že mám strach z choroby, ale zároveň som plná nádeje, že s pokorou k ľudskému životu vieme túto situáciu zvládnuť.